На всех матчах Лиги чемпионов прозвучат антирасистские послания

В рамках девятой в истории недели сети FARE ("Футбол против расизма в Европе") в ходе третьего тура группового этапа Лиги чемпионов состоится ряд мероприятий, сообщает официальный сайт УЕФА. На всех 16 европейских стадионах, где пройдут матчи Лиги чемпионов, прозвучат антирасистские послания. Дети в майках с надписью "Вместе против расизма" будут сопровождать каждую из 32 команд, выходящих на поле из подтрибунного помещения. У капитанов будут особые повязки с логотипом FARE, а по ходу матчей на стадионах прозвучат обращения антирасистского характера. Кроме того, на больших экранах покажут антирасистский ролик, сделанный специально к финальной стадии ЕВРО-2008. Напомним, что его также показывают в перерыве каждого транслируемого по телевидению матча Лиги чемпионов, вплоть до решающего поединка, который состоится в Риме 27 мая 2009 года.