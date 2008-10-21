Определился чемпион Латвии по футболу

«Вентспилс» в третий раз подряд стал чемпионом Латвии. Команда Романа Григорчука обеспечила себе первое место за три тура до окончания первенства после ничьей с рижским «Сконто» (2:2), сообщает официальный сайт УЕФА. «Если сравнить эту победу с двумя предыдущими, то она досталась нам куда проще. В 2006 году у команды не было права на ошибку, на нас постоянно оказывалось давление. В этом году мы сыграли намного увереннее и финишировали первыми за несколько туров до конца чемпионата. Мы не строим песчаных замков, но теперь наша цель – участие в Лиге чемпионов. Это станет для команды новым испытанием», – отметил главный тренер «Вентспилса» Роман Григорчук, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. За серебряные медали чемпионата по-прежнему борются рижское «Сконто» и «Металлург» из Лиепая, который после 25 матчей отстает от команды Александра Старкова на два очка.