Киевское «Динамо» выиграло у «Порту»

Состоялся матч Лиги чемпионов между командами «Динамо» и «Порту». Украинцы одержали победу. Результаты игры: «Порту» – «Динамо» – 0:1 «Порту»: Нуно, Бруно Алвеш, Роландо, Лиино, Сапурану, Лучо, Родригес (Сектиуи, 62), Мариано (Томаш Кошта, 67), Мейрелеш, Фернандо (Халк, 46), Лопес. «Динамо»: Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Эль Каддури, Гиоане (Еременко, 59), Вукоевич, Алиев, Нинкович (Асатиани, 83), Бангура (Милевский, 46). Гол: Алиев (27). Предупреждения: Роландо (65) – Несмачный (32).