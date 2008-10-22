Лига чемпионов. Результаты матчей

3-й тур Группа E Манчестер Юнайтед Англия – Селтик Шотландия – 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – Бербатов (30), 2:0 – Бербатов (51), 3:0 – Руни (76). МЮ: ван дер Сар, Г.Невилл (У.Браун, 60), Эванс, Видич, О'Ши, К.Роналду (Пак Чжи Сун, 82), Флетчер, Андерсон, Нани, Бербатов (Тевес, 60), Руни. СЕЛТИК: Боруц, Уилсон, Ловенс, Макманус, Нейлор, Накамура (Хартли, 62), С.Браун, Колдуэлл, Робсон (Мэлоуни, 62), Макгиди, Макдональд (Шеридан, 77). Предупреждения: Хартли (74), Ловенс (83). Вильярреал Испания – Ольборг Дания – 6:3 (2:2) Голы: 0:1 – Сагановски (19), 1:1 – Росси (28), 2:1 – Капдевила (33), 2:2 – Эневолдсен (36), 3:2 - Льоренте (67), 4:2 – Льоренте (70), 4:3 – Юханссон (77), 5:3 – Пирес (79), 6:3 – Льоренте (84). ВИЛЬЯРРЕАЛ: Диего Лопес, Анхель Лопес, Гонсало, Фуэнтес, Капдевила, М.Фернандес (Пирес, 64), Сенна, Эдмилсон (Бруно, 64), Санти Касорла, Росси, Франко (Льоренте, 46). ОЛЬБОРГ: Заза, Богелунд, Олферс, Якобсен, М.Педерсен, Аугустинуссен, Курт, А.Юханссон, Эневолдсен, Дью, Сагановски. Предупреждения: М.Педерсен (71), Пирес (90+2), Эневолдсен (90+2). Группа F Бавария Германия – Фиорентина Италия – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 – Клозе (4), 2:0 - Швайнштайгер (25), 3:0 – Зе Роберто (90). БАВАРИЯ: Рензинг, Оддо, Лусио, Демичелис, Лам (Лелль, 46), Швайнштайгер (Боровски, 65), ван Боммел, Зе Роберто, Рибери, Тони (Подольски, 57), Клозе. ФИОРЕНТИНА: Фрей, Дзаури, Гамберини, Дайнелли, Варгас (Гобби, 74), Кузманович, Фелипе Мело, Монтоливо, Сантана (Йоветич, 64), Джилардино, Муту. Предупреждения: Кузманович (29), Оддо (58), Дайнелли (64), Гобби (79), Рибери (82). Стяуа Румыния – Лион Франция – 3:5 (3:2) Голы: 1:0 – Артуро (8), 2:0 – Д.Гоян (11), 2:1 – Кейта (23), 2:2 – Бензема (33), 3:2 – Петре (45), 3:3 - Фред (69), 3:4 – Бензема (71), 3:5 - Фред (90+2). СТЯУА: Сапата, Огэрару, Рэдой, Д.Гоян, Марин, Петре (Гионя, 57), Ловин (Капетанос, 81), Николицэ, Семеду (Вега, 65), Морено, Артуро. ЛИОН: Льорис, Ревейер, Крис, Бумсонг, Гроссо, Макун, Тулалан, Жуниньо (Чельстрем, 87), Кейта (Фреду, 67), Бензема (Мунье, 81), Эдерсон. Предупреждения: Николицэ (19), Тулалан (28). Группа G Фенербахче Турция – Арсенал Англия – 2:5 (1:3) Голd: 0:1 – Адебайор (10), 0:2 – Уолкотт (11), 1:2 – Сильвестр (19, автогол), 1:3 – Диаби (22), 1:4 – Сонг (49), 2:4 – Гуиса (78), 2:5 – Рэмзи (90+4). ФЕНЕРБАХЧЕ: Демирел, Г.Генюл (Йилмаз, 79), Эду, Лугано, Роберто Карлос, Мальдонадо (Бильгин, 52), Алекс, С.Шахин, У.Борал, С.Шентюрк, Гуиса. АРСЕНАЛ: Альмуния, Эбуэ, Сонг, Сильвестр, Клиши, Уолкотт (Джуру, 84), Фабрегас, Диаби (Рэмзи, 73), Денилсон, Насри, Адебайор (Вела, 86). Предупреждения: Сонг (18), Диаби (22), С.Шахин (29), Лугано (48), С.Шентюрк (88). Порту Португалия – Динамо Киев Украина – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Алиев (27). ПОРТУ: Нуну, Сапунару, Роланду, Б.Алвеш, Лино, Фернандо (Халк, 46), Лучо, Мейрелеш, Мариано (Коста, 68), Родригес (Сектиуи, 62), Лисандро. ДИНАМО: Богуш, Бетао, Диакате, Михалик, Несмачный, Гиоане (Р.Еременко, 60), Эль-Каддури, Вукоевич, Алиев, Нинкович (Асатиани, 83), Бангура (Милевский, 46). Предупреждения: Несмачный (33), Роланду (65). Группа H Зенит Россия – БАТЭ Белоруссия – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Нехайчик (52), 1:1 – Текке (80). ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Ширл, Крижанац (Домингес, 69), Широков, Тимощук, Зырянов (Погребняк, 76), Данни, Денисов, Аршавин, Текке. БАТЭ: Веремко, Хагуш, Ржевский, Сосновский, Юревич, Стасевич (Нехайчик, 46), Лихтарович (Сиваков, 68), Володько, Кривец (Мирчев, 85), Близнюк, Родионов. Предупреждение: Веремко (90+3). Ювентус Италия – Реал Испания – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Дель Пьеро (5), 2:0 – Амаури (49), 2:1 – ван Нистелрой (66). ЮВЕНТУС: Маннингер, Грыгера, Легротталье (Мельберг, 46), Кьеллини, Молинаро, Маркизио (Салихамиджич, 37), М.Сиссоко, Маркьонни, Недвед, Амаури (Яквинта, 78), Дель Пьеро. РЕАЛ: Касильяс, Серхио Рамос, Пепе, Каннаваро, Хайнце, ван дер Варт (Дренте, 76), Гаго, Снейдер, Рауль, ван Нистелрой, Игуаин (Роббен, 54). Предупреждение: Амаури (49).