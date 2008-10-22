Россия претендует на проведение Кубка мира по регби

Во вторник в Москве с официальным визитом побывал исполнительный директор IRB (Международной федерации регби) Майкл Миллер. После встречи с президентом ОКР Леонидом Тягачевым, на которой обсуждались перспективы включения регби в олимпийскую программу, состоялась пресс-конференция, посвященная подаче Россией заявки на проведение сразу двух крупных международных турниров – чемпионата мира-2013 по регби-7 и Кубка мира-2019 по классическому регби, сообщает «Спорт Экспресс». «Развитие регби в Восточной Европе и, в частности, в России является для нас стратегической задачей, – заявил Миллер. – В ходе беседы с г-ном Тягачевым я убедился в том, что в России хорошо налажена связь между регбийным руководством, Олимпийским комитетом и правительством. Это открывает очень хорошие перспективы. Возможно, России будет трудно претендовать на Кубок мира-2019, но даже сама заявка должна дать толчок к развитию инфраструктуры и строительству новых арен. «В этом вопросе, кстати, уже сейчас есть существенные продвижения, – заявил президент Союза регбистов России Вячеслав Копьев. – В Монине завершается строительство нового стадиона. Достигнута договоренность о переоборудовании столичного стадиона «Москвич» – он станет чисто регбийным. Планируется строительство регбийных арен в Красноярске, Ростове и Краснодаре».