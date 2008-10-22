Шустер: Не удалось забить быстрый гол

Главный тренер "Реала" Бернд Шустер заявил, что не был удивлен хорошей игрой "Юве" несмотря на серию неважных матчей, проведенных "бьянконери" в последнее время. Также наставник испанцев сказал, что с нетерпением ждет ответной встречи с "Ювентусом", отмечает «Советский спорт». - К сожалению, сегодня нам не удалось сделать то, что получалось в последних играх на выезде, а именно - забить быстрый гол. Не могу сказать, что "Ювентус" удивил нас своей сильной игрой в первой половине, но соперник все время опережал нас на мяче и в итоге вышел вперед. По прошествии 20 минут наши дела пошли на поправку, мы заиграли лучше, но счет изменить все равно не могли. Нет ничего удивительного в том, что "Ювентус" так мощно начал матч. Потому что после нескольких плохих результатов команда горела желанием показать свою силу. Сегодня мы проиграли и уступили первое место в группе. Так что нам надо думать об ответном поединке и постараться выиграть в Мадриде. Победа на "Бернабеу" значительно облегчит нам задачу по выходу в плей-офф.