Семин: «Порту» играл очень прилично

После победы над "Порту" наставник "Динамо", которое выиграло в Лиге чемпионов впервые за четыре года, Юрий Семин подчеркнул, что не намерен ограничиваться третьим местом в группе, сообщает «Советский спорт». - Мы очень довольны этим результатом, потому что "Динамо" очень долго не могло одержать победу в Лиге чемпионов. И потому что, если не ошибаюсь, до этого ни разу не выигрывало в Португалии. После забитого гола мы с трудом справлялись с давлением соперника. Мы не атаковали активно, потому что должны были действовать внимательно. "Порту" играл очень прилично, но нам удалось выстоять и взять три очка. У "Порту" есть первоклассные игроки с блестящей техникой, но сегодня мои подопечные все до единого провели отличную игру, особенно вратарь. У нас еще осталось два домашних матча. Наша цель, конечно же, - выйти из группы, а не просто занять в ней третье место.