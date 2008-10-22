Баллак поссорился с главным тренером

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев "удивлен и разочарован" тоном высказываний капитана бундестим Михаэля Баллака, в прессе вставшего на защиту товарища по команде Торстена Фрингса. Ранее полузащитник "Вердера", недовольный тем, что Лев держит его на скамейке запасных, объявил о завершении карьеры в сборной. Через несколько дней в газете FAZ появилось интервью Баллака, в котором тот заявил: "Если вы не нуждаетесь в игроке, вам следует сказать ему об этом прямо. Нужно уважительнее относиться к людям, многое сделавшим для сборной". - Я изумлен, - приводит слова Лева Reuters. - То, что он избрал такой тон для того, чтобы раскритиковать меня через прессу, ставит в тупик. Я разочарован. Напомним, что это уже не первый скандал в стане сборной Германии за последние месяцы. После завершения серебряного для немцев Евро-2008 тот же Баллак устроил в СМИ склоку с генеральным менеджером команды Оливером Бирхоффом. А после матча с Россией (2:1) 11 октября расположение бундестим демонстративно покинул форвард Кевин Кураньи, недовольный тем, что он не был включен в заявку на игру.