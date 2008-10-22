Аршавин: Матч в Минске будет другим

Нападающий "Зенита" Андрей Аршавин после ничьей в домашнем матче Лиги чемпионов против БАТЭ (1:1) ометил, что команде пока не стоит думать о шансах на попадание в плей-офф, а следует хорошо подготовиться к следующему матчу турнира. После трех туров питерцы занимают последнее место в своей группе, набрав одно очко, сообщает «Спорт Экспресс». - Трудно, что-то говорить по игре. Думаю, ни у кого не вызвало сомнений, что класс нашей команды выше, чем у БАТЭ, - заявил Аршавина в интервью своему официальному сайту. - Но класс на результат игры не влияет. Главное, как люди умеют концентрироваться, собрано подойти к любому матчу, а также как используют голевые моменты. Мы свои не использовали. - Ваше мнение о сопернике? - Борисовчане показали футбол, в который умеют играть. Их научили быстро переходить из обороны в контратаки, которые сегодня удавались. После того, как белорусы забили гол, мы сделали замены, стали играть с одним защитником, но не смогли победить и при такой схеме. - Был ли в матче хоть один позитивный момент? - Хорошо, что Фатиху Текке удалось забить, это лучше, чем, если бы встрече закончилась со счетом 0:1. С другой стороны, в Минске, будет другой матч. Хороший или плохой, не знаю пока. Уверен только в одном, он будет иным. Больше сказать просто нечего. - Вы постоянно нагнетали, создали более пяти стопроцентных возможностей, увы, но с этих передач, вновь не забивают. Может команде стоит поработать над реализацией собственных моментов? - Я не знаю, над чем нам стоит поработать, но что-то делать надо. - Могли отличиться в этом матче и сами, но мяч не попал в пустые ворота, за белорусов сыграл игрок вашей команды. - Эпизод с Текке? В футболе все бывает. - Сейчас все начинают просчитывать варианты, при которых "Зенит" сможет выйти в плей-офф. Велики ли эти шансы? - Не надо сейчас думать о шансах, не надо гадать на кофейной гуще. Сейчас надо думать только о предстоящей игре с "Томью". Мы уже соскучились по победам, нам нужны очки. Что касаемо Лиги чемпионов, следует размышлять о будущей игре с БАТЭ, хорошо к ней подготовиться, разобрать ошибки, чтобы еще раз не опростоволоситься в ответном матче, как сегодня мы это сделали, перед нашими болельщиками.