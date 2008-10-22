Федоров подписал контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий Федор Федоров, не сумевший закрепиться в основном составе клуба НХЛ "Нью-Джерси Дэвилз", продолжит карьеру в "Нефтехимике". С нижнекамским клубом он заключил контракт до конца сезона. В ближайшее время хоккеист будет заявлен за свою новую команду, сообщил агент игрока Гэри Гринстин. - Сегодня мы прилетели вместе с ним в Нижнекамск. Федор полон сил и желания проявить себя в "Нефтехимике". Он очень серьезно подготовился к сезону, занимаясь с тренером "Нью-Джерси" по физподготовке Владимиром Буре, и находится в хороших кондициях, - сказал вчера Гринстин. - В КХЛ, как известно, права на Федорова принадлежали столичному "Динамо". - "Нефтехимик" договорился с динамовцами, поэтому никаких препятствий для выступления в Нижнекамске перед Федором нет. - Обид на "Нью-Джерси" не осталось? - Нет, мы расстались без претензий друг к другу, пожав руки с генеральным менеджером "Дьяволов" Лу Ламорелло. С "Нью-Джерси" Федоров заключил одностороннее соглашение, но у нас была договоренность, что если Федор не остается в основе, то становится свободным агентом. Две недели назад контракт был аннулирован. - Были у Федорова другие варианты продолжения карьеры? - Им интересовались несколько клубов НХЛ, в частности "Лос-Анджелес". Для начала он был должен несколько недель провести в АХЛ, пока составы энхаэловских команд окончательно не утрясутся. Но Федор решил вернуться в Россию. В свою очередь руководство "Динамо" не отрицает факт переговоров с "Нефтехимиком" по поводу Федорова. - Мы сейчас действительно ведем переговоры, - сообщил вчера президент "Динамо" Михаил Головков «Спорт Экспресс». - Мы заинтересованы произвести один обмен с его участием, и это все, что я пока готов сообщить.