«Спартак» интересуется игроками «Гремиу»

В сферу трансферных интересов "Спартака" вошли два футболиста "Гремиу" - 20-летний центральный защитник Лео (184 см, 81 кг) и 19-летний опорный хавбек Рафаэл Кариока (179 см, 72 кг), сообщает «Спорт Экспресс». По данным издания, спортивный и технический директора московского клуба Дмитрий Попов и Евгений Смоленцев в ходе недавней поездки в Бразилию встречались с руководителями "Гремиу" для обсуждения возможности перехода игроков в ходе зимней трансферной кампании. Уместно отметить, что размер отступных за Лео (43 матча, 4 гола в различных турнирах текущего сезона) составляет 35 миллионов реалов (12 миллионов евро), а за Рафаэла Кариоку (35, 0) - 30 миллионов реалов (10,3 миллиона евро). При условии выплаты названных сумм бразильцы не имеют права удерживать своих футболистов, а вот снижение цены уже является предметом для переговоров.