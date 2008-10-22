Финны считают «Магнитку» фаворитом

Вчера магнитогорский "Металлург" прибыл в финский Оулу, где сегодня сыграет свой первый матч в Лиге чемпионов с местным "Кэрпэтом". Чартерный рейс компании "Тулпар Эйр" добрался до уютного городка на северо-западе страны Суоми ровно за 250 минут, сообщает из Оулу «Спорт Экспресс». "Энергия Арена", где проводит свои домашние матчи многократный победитель главной финской лиги "Кэрпэт" (в переводе с финского - горностай), расположена всего в 15 минутах езды от аэропорта. Раздевалку гостям финский клуб, в отличие от организаторов бернского Кубка Виктории, предоставил вполне комфортную. Не вызвал негативных эмоций и отель "Редиссон Сас", добираться до которого от арены около 5-7 минут. Единственное, что портит впечатление, - неприятный запах. Финляндия, конечно, славится своей бумагой, но одна из производящих эту бумагу фабрик - в паре километров от отеля, где поселился "Металлург" - воздух совсем не озонирует. Первое "протокольное" мероприятие после приезда - брифинг для прессы. Со стороны магнитогорцев на нем присутствовал старший тренер Виктор Королев и капитан команды Виталий Атюшов; хозяева делегировали наставника команды Матти Алатало и капитана Илкку Микколу. Стороны вежливо сделали комплименты силе и титулам будущих соперников и признались, что ждут напряженного матча. Однако чувствуется, что не слишком удачный старт "Кэрпэта" во внутреннем чемпионате поубавил у финнов оптимизма. Один из вопросов к наставнику уральцев начинался словами: "При всем уважении к хозяевам, именно "Металлург" - фаворит завтрашнего поединка..." Но реверансы в сторону гостей не маскируют очевидного факта: для финской команды этот поединок более чем важен, и подготовка к нему ведется самая серьезная. "Мы впервые проводим столь важный международный матч на домашней арене. И очень хотим не ударить в грязь лицом перед родной публикой", - заявил Алатало.