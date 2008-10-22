Щербаков: Наши бразильцы техничнее

В 20 лет форвард "Шахтера" стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира, а в 22, выступая за "Спортинг", попал в автокатастрофу и до сих пор прикован к коляске, сообщает Террикон. — "Шахтер" — Спортинг" — как я мог не приехать на такой матч? — говорит Сергей, работающий сейчас в Москве с паралимпийцами. — Встречаются два родных для меня клуба. В Донецке я вырос как игрок. А благодаря "Спортингу" у меня появилось имя в Европе. Но мои симпатии все равно больше на стороне "Шахтера", хотя бы потому, что я здесь родился. — А если оставить в стороне эмоции? — Я смотрел все матчи "Шахтера" и "Спортинга" в нынешней ЛЧ. По игре горняки выглядят предпочтительнее. В обоих поединках — и с "Базелем", и с "Барсой" — счет был не по игре. В Швейцарии должны были побеждать гораздо крупнее, а с испанцами как минимум не проиграть. — Твое мнение о "Спортинге"? — Средний возраст игроков команды — 24 года. Очень много талантливой молодежи. Главная проблема — недостаток опыта, особенно международного. Нынешним составом они играют фактически только второй сезон. К тому же все португальские команды считаются "домашними". Яркий пример — недавний разгром "Порту" в Лондоне. То, что в прошлом году "Шахтер" проиграл на своем поле "Бенфике", я считаю случайностью. — Португальские команды всегда славились своей техникой… — Это потому что там всегда играет много натурализованных бразильцев. Но в "Шахтере" сейчас и своих бразильцев хватает. В технике дончане ничуть не уступают, а может даже и превосходят "Спортинг". — Кто в предстоящем матче может доставить "Шахтеру" больше всего неприятностей? Лиедсон? — Не думаю. Он только восстановился после травмы и еще не набрал оптимальную форму. Кстати, то же самое можно сказать и об Измайлове. Мне нравится молодой нападающий Янник Джало — настырный парень. Он, возможно, "сыроват" еще для Лиги чемпионов, да и игра на игру у него не приходится. Но если он "попал в струю", то от него можно ждать всякого. Ну, и, конечно, стоит отметить диспетчера команды Жоао Моутиньо. В Португалии его называют вторым Фигу. Ему только 22 года, а он уже давно капитан такого клуба. А вообще нынешний "Спортинг" такая команда, где каждый может "выстрелить". В этой непредсказуемости и кроется главная опасность для ее соперников. — Что скажешь о наставнике португальцев? — Паулу Бенту — молодой, но очень толковый и амбициозный тренер. Я помню его еще как футболиста, мы играли друг против друга. Он был опорным полузащитником, очень техничным и умным. Выступал тогда за "Гимараеш", и вся игра этой команды строилась через него. Знаю, что сейчас руководство "Спортинга" ему полностью доверяет. — Твой прогноз на игру? — У меня такое предчувствие, что будет ничья. Хотя "Шахтеру" надо обязательно брать три очка. Потому что, если не выиграть сейчас, то можно очень осложнить себе жизнь в дальнейшем.