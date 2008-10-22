Тимощук: Нужно что-то в себе переиграть

Капитан "Зенита" после ничьей с БАТЭ сетовал не только на слабую реализацию моментов, но и на неосторожность своей команды в обороне, передает Террикон. - Что помешало сегодня выиграть? - Сами помешали, нереализацией моментов своих. - Не повезло? - В футболе не бывает такого, чтобы не везло один матч, второй, третий. Слишком это затянулось. Нужно что-то в себе переиграть. Понятно, что команда "БАТЭ" хороший клуб, но пропускать от них дома первый мяч нельзя. - Неудачи в матчах с "Ювентусом" и "Реалом" вы объяснили недостатком опыта. Но у "БАТЭ" опыта тоже не хватает… - Я говорил, что у нас не хватает опыта в реализации моментов. Сегодня то же самое. Это повторяется из матча в матч и впредь этого просто не может быть. - Можно говорить о недооценке соперника? - Не думаю. В первом тайме у "БАТЭ" были хорошие моменты, но и мы создавали голевые ситуации. Просто нужно играть более сконцентрировано. И, если мы хотим добиваться результата, то работать должна вся команда, а не три-четыре игрока оставаться за линией мяча, и не спеша возвращаться назад. - Последнее время часто говорят, что "Зенит" очень несбалансированная команда. Явный крен в сторону нападения. Сегодняшний матч это доказал? - Не знаю, все зависит от тренера, от того, какую тактику он избирает. Футболисты, которые выходят на поле, должны полностью исполнять указание тренера. - Партнеры ваши говорили, что вы не изучали команду "БАТЭ"… - Но мы никогда никого не изучаем. - А вот БАТЭ вас изучил хорошо, в чем тренер признавался еще до начала матча. Может и нам такую практику использовать. - Не знаю. В моей жизни было очень много моментов, когда и теоретические занятия проводились и разборы. Хорошо это или плохо? В определенной мере знать что-то о команде-сопернике хотелось бы. Но помогло бы нам это сегодня. Что б мы из-за этого стали моменты свои использовать? - Нам надо выигрывать три игры, чтобы выходить дальше? - И легкими эти игры не будут – это точно. - Физически "Зенит" сегодня выглядел неплохо. Значит дело в психологии? - Той свежести, что в начале сезона, тоже нет. Уже очень много матчей провели в этом сезоне. Большая нагрузка легла на сборников. - Мы хоть что-нибудь еще выиграем в этом году? - Будем стараться. Но мы и так немало сделали.