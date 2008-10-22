Венгер гордится скальпом Фенера

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не мог скрыть своей радости от победы над Фенербахче. "Я горжусь этой командой. Ее средний возраст составил 23 года, и она смогла контролировать ход игры и диктовать свои условия в месте с очень подогретой атмосферой", информирует FOOTBALL.UA. "Здорово, что они смогли сыграть без каких-либо опасения, сумели отстранить себя от давления стадиона. Мы пришли сюда победить. Мы начали лучше, были лучше по ходу игры и закончили лучше". Также Венгер объяснил столь необычный для футбола счет. "Обе команды шли вперед и на 100% думали об атаке. Пропущенные голы в начале встречи заставали соперника идти вперед, а мы просто ответили им тем же".