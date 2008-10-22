Аршавин: Класс на результат не влияет

Лидер Зенита Андрей Аршавин прокомментировал результат неудачного матч против БАТЭ, передает FOOTBALL.UA. "Трудно, что–то говорить по игре, думаю, что ни у кого не вызывало сомнений, что класс нашей команды выше, чем у БАТЭ. Но… Класс на результат игры не влияет. Влияет, то, как люди умеют концентрироваться, собрано подойти к любой игре, а также умеют использовать свои моменты. Мы свои моменты не использовали". "Соперник? Они сыграли в футбол, в который они умеют играть, насыщенно в обороне. Их научили быстро переходить из обороны в контратаки, которые сегодня у них получались. После того, как они забили гол, мы сделали замены, стали играть с одним защитником, но не смогли победить и при такой схеме". "Позитивный момент в матче? Хорошо, что Фатиху удалось забить, это лучше, чем, если бы мы сейчас имели 0-1. С другой стороны, в Минске, будет другой матч. Хороший или плохой, не знаю пока. Уверен только в одном, он будет другой. Больше сказать нечего, просто нечего".