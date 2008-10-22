«Вильярреал» и «Ольборг» устраивают шоу

22 октября 2008, 09:43

Победителями в этом безумном матче все-таки стали испанцы, сообщает FOOTBALL.UA. Датчане своими предыдущими матчами уже доказали, что не собираются быть мальчиками для битья, и играть в футбол умеют вполне сносно. Доказательством этого в плане результата может являться ничья в Глазго, где Селтик может обыграть кого угодно. Теперь датчанам предстояло показать свою игру в Испании против серебряного призёра местного первенства прошлого розлива. Начало поединка не сулило ничего интересного, грозя перерасти в традиционный для Вильярреала скучный матч, где преобладает ожидание ошибок соперников. Однако Ольборг не желал соглашаться на хозяйскую манеру игры, и принялся самостоятельно вести атакующую игру. Со временем это вылилось в первый гол поединка. Это центрфорвард гостей Сагановски откликнулся на навес Дуэ и логически завершил усилия партнёров, выведя свою команду вперёд. К слову, поляк в момент удара был совсем один посреди вражеских владений. Вильярреал подобной наглости явно не ожидал. Хозяевам потребовалось некоторое время для того, чтобы прийти в себя, после чего начались регулярные атаки, раз за разом накатывающиеся на ворота датчан. В одной из них прострел с правого фланга в исполнении Анхеля замкнул Росси, находившийся примерно на одиннадцатиметровой отметке. Дело не обошлось без рикошета от стелившегося в подкате защитника, дезориентировавшего голкипера. Однако даже ничейный результат не продержался долгое время. После долгой осады штрафной гостей мяч отскочил к Капдевиле, находящемуся около угла штрафной. Жоан аккуратно принял мяч и с правой ноги нанёс сумасшедший по траектории удар. Мяч преодолел довольно странный путь и влетел в дальнюю девятку ворот. Гол-красавец. Но и гости не желали мириться с подобной несправедливостью. Они ведь неплохо играли. И это вылилось в их гол. Сагановски отличным пасом в касание вывел Эневолдсена один на один, а полузащитнику гостей не составило труда перекинуть выскочившего Диего Лопеса. Что ж, если один гол ещё можно было бы списать на случайность, то с двумя подобного уже не порассказываешь. А если ещё и саму игру датчан вспомнить, которая отнюдь не казалось обречённой, можно было бы предположить, что во втором тайме левантийцев ждёт очень тяжёлая борьба. В перерыве Мануэль Пеллегрини решил внести определённые изменения в игру. В основе в отличие от нашего варианта в лице Льоренте наставник Вильярреала выпустил на острие атаки Гилье Франко. Однако мексиканец не впечатлил в первом тайме, и Пеллегрини пока не поздно решил прислушаться к нашему мнению. Во втором тайме Вильярреал начал диктовать свои условия более акцентировано. Со временем это дало свой результат. Хотя выйти вперёд подводникам удалось только в середине тайма. Это Хосеба Льоренте подловил ошибку голкипера после дальнего удара Сенны. Тут же пошёл и второй. Пирес поборолся а позицию с Якобсеном и выдал идеальную передачу Льоренте. Перед Хосебой были пустые ворота. Всё же, мы в отличие от Пеллегрини угадали с нападающим. Льоренте потом ещё один мяч положит, записав на свой счёт хетт-трик. Думалось, на этом всё и завершится. Однако датчане сумели возродить интригу забив свой мяч после углового. Но, как оказалось, это была всего лишь иллюзия, так как спустя минуту отличился Пирес. К концу поединка обороны обеих команд играли просто отвратительно, что и вылилось в столь обильное количество голов. Хотя, чего греха таить, защитные постановки коллективов и в первом тайме оставляли желать лучшего. Напоследок ещё раз отличился Льоренте, о чём мы уже упоминали, и команды отправились в раздевалку. Кто-то праздновать, а кто-то горевать. Каждому своё… Вильярреал – Ольборг 6:3 Голы: Росси, 28, Капдевила, 33, Льоренте, 68, 70, 84, Пирес, 80 – Сагановски, 19, Эневолдсен, 36, Йоханссон, 77 Вильярреал: Диего Лопес, Анхель, Гонсало, Фуэнтес, Капдевила, Эдмилсон (Бруно, 64), Сенна, Касорла, Матиас Фернандес (Пирес, 64), Росси, Гилье Франко (Льоренте, 46) Ольборг: Заза, Богелунд, Ольферс, Якобсен, Педерсен, Аугустинуссен, Курт, Йоханссон, Эневолдсен, Дуе, Сагановски Предупреждения: Пирес – Педерсен, Эневолдсен

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