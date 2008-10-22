Дик Адвокат рассказал о матче с БАТЭ

Главный тренер питерского Зенита Дик Адвокат на пресс-конференции после матча с БАТЭ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов прокомментировал действия своей команды. Голландский специалист признал, что Зенит уже в который раз подвели ошибки в завершающей стадии атак. "Я могу повторить все, что говорил после игр с Ювентусом и Реалом. Мы контролировали игру и создавали моменты. Если не забиваешь, обязательно забьют тебе. По игре мы должны были забивать намного больше, но опять подвела нереализация моментов, - констатировал главный тренер "Зенита", передает «Корреспондент». Дик Адвокат отметил, что футболисты сильно расстроены, поскольку полностью выложились, много атаковали. "Этот матч доказал, что если все время атаковать, то одна допущенная ошибка дорогого стоит", резюмировал главный тренер Зенита. Напомним, во вторник, 21 октября, в матче Лиги Чемпионов Зенит – БАТЭ команда из Санкт-Петербурга не смогла одолеть абсолютного дебютанта самого престижного клубного турнира. После трех игр Зенит занимает последнее место в группе Н, имея в своем активе только одно очко. БАТЭ успел дважды сыграть вничью. Ранее клуб из Борисова не смог переиграть Ювентус.