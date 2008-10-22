Сборная Аргентины обрела наставника

Серхио Батиста, приведший молодежную сборную Аргентины к победе на Олимпиаде в Пекине, назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной страны. Именно Батиста возглавит подготовку аргентинцев к последнему матчу нынешнего года со сборной Шотландии, который состоится 19 ноября в Глазго, сообщает «Корреспондент». "Мы решили доверить Батисте пост наставника команды на последний в нынешнем году официальный матч, - заявил один из членов Аргентинской футбольной ассоциации в интервью газете La Nacion. - Это назначение предстоит утвердить президенту АФА Хулио Грондоне после того, как он вернется на родину". Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины по футболу Альфио Базиле 16 октября подал в отставку после поражения от Чили (0:1), аргументировав ее личными мотивами. Напомним, что плеймейкер сборной Аргентины по футболу Хуан Роман Рикельме вину за отставку Альфио Базиле взял на себя, заявив, что причиной отставки тренера стали ошибки игроков.