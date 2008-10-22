Две украинки проигрыли в Линце

Катерина Бондаренко и Ольга Савчук завершили выступление в одиночном разряде теннисного турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет 600 тысяч долларов, отмечает «Корреспондент». Во вторник, 21 октября, Бондаренко в трех сетах уступила пятой сеянной турнира Надежде Петровой со счетом 3:6, 6:3, 6:1, а Савчук в двух сетах отдала победу россиянке Марии Кириленко - 2:6, 5:7. Тем не менее, Савчук продолжает борьбу в парном разряде, где она выступит в дуэте с немкой Верль. Таким образом, Алена Бондаренко, обыгравшая россиянку Макарову 6:3, 6:3, остается единственной представительницей Украины на турнире.