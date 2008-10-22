Уолкотт: Команда просто летала

Тео Уолкотт стал автором одного из пяти голов, забитых лондонским «Арсеналом» в ворота «Фенербахче». После зрелищного матча молодой футболист поделился своими впечатлениями, сообщает «Спорт.com.ua». «В Турции всегда очень непросто играть, фанаты очень поддерживают свою команду, но мы выполнили свою задачи, все отыграли блестяще, - сказал Уолкотт ITV Sport. – Команда просто летала по полю. Мы играли в отличный футбол и забили множество голов с разных позиций. Даже запасные выходили и забивали, это показывает, насколько у нас сильная команда».