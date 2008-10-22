Миятович: Нам не повезло

Спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович, несмотря на поражение от «Ювентуса» (1:2), доволен игрой своей команды, сообщает «Газета.Ru». «Ошибка в начале второй половины стоил нам пропущенного гола. Потом мы показали хорошую игру, отыграли один гол и не смогли сравнять счет, по той причине, что мяч просто не хотел залетать в сетку ворот, – заявил Миятович Marca. – Мы должны забыть этот матч, и сконцентрироваться на воскресной игре в чемпионате, а потом готовиться к приезду «Ювентуса». В этом году у нас есть отличные шансы на победу в Лиге чемпионов».