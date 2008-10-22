НБА. Результаты выставочных матчей

22 октября 2008, 10:02

Филадельфия – Кливленд – 83:91 (24:31, 23:23, 24:13, 12:24) ФИЛАДЕЛЬФИЯ: А.Миллер (12 + 10 передач), Игудала (19), Т.Янг (7), Брэнд (12 + 13 подборов), Рэтлифф (2 + 7 подборов) – старт; У.Грин (9), Спейтс (10), Р.Эванс (3), Л.Уильямс (9), Раш (0). КЛИВЛЕНД: М.Уильямс (13), Павлович (9), Б.Уоллес (2), Л.Джеймс (20 + 8 подборов + 4 перехвата), Илгаускас (11) – старт; Гибсон (17), Варежао (10 + 8 подборов), Д.Уэст (5 + 7 подборов), Зэрбияк (2), Хиксон (2). Майами – Мемфис – 102:85 (22:26, 28:14, 19:28, 33:17) МАЙАМИ: Уэйд (25 + 6 передач), Куинн (6), Мэрион (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Бисли(19), Хэзлем (14 + 13 подборов) – старт; Бэнкс (11 + 6 передач + 4 перехвата), Чалмерс (7 + 9 передач), Блаунт (8), Дьявара (0). МЕМФИС: О Джей Майо (28), Конли (9), Росс (9), Миличич (12), Газоль (4 + 10 подборов) – старт; Бакнер (7), Уоррик (8), Артур (8), Лоури (0). Нью-Йорк – Бостон – 90:101 (16:26, 18:32, 29:25, 27:18) НЬЮ-ЙОРК: Дюхон (7), Робинсон (25), Марбэри (14), Чендлер (5), Ли (7 + 13 подборов) – старт; Кроуфорд (7), З. Рэндолф (12 + 11 подборов), Роуз (7), К. Ричардсон (3), М.Коллинз (3), Э.Карри (0). БОСТОН: Прюитт (8), Р.Аллен (12), Пирс (6), Гарнетт (14 + 9 подборов), Перкинс (6) – старт; Хауз (20), Поу (19 + 12 подборов), Т. Аллен (4), Г. Дэвис (6), Уокер (2), О'Брайант (2), Скалабрини (0), Гидденс (2). Нью-Орлеан – Индиана – 101:96 (23:24, 27:21, 31:27, 20:24) НЬЮ-ОРЛЕАН: Пол (23 + 15 передач + 3 перехвата), Питерсон (10), Д.Уэст (26 + 3 блок-шота), Стоякович (12), Чендлер (7) – старт; Поузи (8 + 4 перехвата), Р.Батлер (4), Х.Армстронг (2 + 7 подборов), Илай (9), М.Джеймс (0). ИНДИАНА: М.Дэниелз (12 + 7 подборов), Форд (14 + 4 перехвата), Грэйнджер (20 + 7 передач), Мэрфи (12 + 10 подборов), Нестерович (10) – старт; Б. Раш (7), Джэк (10), Фостер (4 + 9 подборов), Р. Хибберт (7). Даллас – Чикаго – 105:109 (28:16, 31:27, 30:29, 16:37) ДАЛЛАС: Кидд (0 + 11 передач), А.Райт (13), Ховард (18 + 7 подборов), Новицки (26 + 7 подборов), Дампьер (9) – старт; Басс (10 + 8 подборов), Терри (2), Стэкхауз (2), Дж. Грин (19), Дьоп (3), Джордж (0), Смит (1), Уильямс (2). ЧИКАГО: Хьюз (13), Хайнрич (7), Т.Томас (10 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Денг (14), Гуден (10) – старт;Д. Роуз (30 + 7 передач), Носьони (14), Ноа (2), Николс (0), Грэй (3 + 7 подборов), Сефолоша (6). Торонто – Денвер – 94:105 (17:24, 30:34, 24:22, 23:25) ТОРОНТО: Кальдерон (18 + 7 передач), Э.Паркер (7), Бош (17), Мун (0), Дж.О'Нил (2) – старт; Хамфрис (10), Барньяни (19 + 7 подборов + 3 блок-шота), Капоно (7), Укич (9), Адамс (3), Грэм (2). ДЕНВЕР: Д.Джонс (12), M. Cleaves (2 + 3 перехвата), К.Энтони (15 + 6 передач), Ховард (4), Нене (15) – старт; Смит (22), Андерсен (7), Паттерсон (10), Мэйс (6), Фазекас (4 + 7 подборов), С.Паркер (8). Лейкерс – Шарлотт – 102:98 (28:26, 20:28, 18:16, 36:28) ЛЕЙКЕРС: Фишер (12), Брайант (4), Газоль (12), Радманович (6), Э.Байнэм (16 + 8 подборов + 3 блок-шота) – старт; Ариза (14 + 3 перехвата), Фармар (17), Одом (3), Уолтон (5), Мим (4), Пауэлл (2), Кроуфорд (4), Карл (3), Жиль (0). ШАРЛОТТ: Фелтон (7 + 6 передач), Джер.Ричардсон (16), Дадли (1), Мэй (0), Окафор (8) – старт; Дж.Уоллес (16 + 8 подборов), D.J. Augustin (7 + 6 передач), Э. Браун (8), Мохаммед (8), Моррисон (8), Кэрролл (11), Эджинка (2), Ш.Браун (4), Холлинс (2), Дж.Уильямс (0). Клипперс – Финикс – 69:87 (26:20, 18:20, 15:25, 10:22) КЛИППЕРС: Р.Дэвис (2), Харт (6), Торнтон (13), П.Дэвис (6 + 3 перехвата), Каман (16 + 12 подборов) – старт; Э. Гордон (8), М. Тэйлор (12), Скиннер (4), Новак (0). ФИНИКС: Барбоза (13 + 3 перехвата), Драгич (11 + 7 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Дьо (14 + 10 подборов + 4 перехвата), Такер (10), Р. Лопес (5) – старт; Стаудемайр (21 + 7 подборов), Хилл (6 + 8 подборов), Хайт (7), Амундсон (0).

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