Сегодня умер прославленный игрок киевского «Динамо» и сборной СССР

Сегодня ночью скончался в возрасте 71 года скончался прославленный защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Щегольков. Владимир Щегольков родился 1.6.1937г. в Одессе. Правый и центральный защитник. Заслуженный мастер спорта (1967). Начал играть в 1951 г. в Одессе, в юношеской команде «Пищевик». В «Пищевике», «Металлурге», «Воднике» («Черноморец») – 1955-1961 (по май), «Динамо» (Киев) – 1961 (с июня) – 1967, «Шахтер» (Донецк) – 1968 (по май), «Авангард» (Тернополь) – 1968 (с июля) – 1969. В чемпионатах СССР сыграл 214 матчей, 5 голов («Динамо» – 209, 5). Чемпион СССР 1961, 1966, 1967; 2-й призер – 1965. Обладатель Кубка СССР 1964, 1966. В еврокубках – 10 матчей (КЕЧ – 4, КОК – 6). В «33» №2 (1965), 1967. О Щеколькове писали: «Физически сильный, резкий, ловкий, Щегольков выделялся хорошей техникой, тонким пониманием игры, быстрой ориентировкой, умением принять правильное решение. Жестко вел единоборства, часто подключался у атакам