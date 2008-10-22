Газзаев: Готовность команды на высоком уровне

Главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о подготовке команды к первому групповому матчу Кубка УЕФА. «К матчу готовится 19 человек. Готовность команды на высоком уровне. Для того чтобы хорошо подойти к таким матчам важно правильно проводить восстановительные мероприятия, если же футболисты не готовы работать в таком режиме, значит просто не надо участвовать в еврокубках», – приводит слова наставника армейцев «Газета.Ru». Также Газзаев не исключил возможность того, что выставить на поле всего одного «опорника», как это было во встрече чемпионата России с пермским «Амкаром».