За смерть Черепанова накажут директора подмосковного клуба

Директор подмосковного хоккейного клуба "Витязь", во время матча с которым потерял сознание и впоследствии скончался хоккеист омского "Авангарда" Алексей Черепанов, дисквалифицирован. Также дисквалифицирован директор дворца спорта "Витязь" в Чехове (на этой арене проходил матч "Витязь" - "Авангард"). Об этом пишет газета «Советский спорт». Директор клуба "Витязь" Михаил Денисов и директор дворца спорта Юрий Афонькин в будущем не смогут работать в системе КХЛ. Наказание вынесено за то, что во время игры с "Авангардом" на арене отсутствовала машина "скорой помощи". По словам члена специальной комиссии КХЛ Родиона Тухватулина, Денисов больше не будет руководить "Витязем", а если Афонькин останется на своем посту, "Витязь" лишится права проводить матчи чемпионата КХЛ во дворце спорта в Чехове. 19-летний Черепанов 13 октября во время матча с "Витязем" потерял сознание и был отправлен в одну из больниц Чехова, где через некоторое время скончался. Во вторник, 21 октября, президент КХЛ Александр Медведев пообещал наказать виновных в смерти Черепанова.