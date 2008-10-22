Прокуратура Владимира продолжает расследование дела о гибели Прокуророва

Прокуратура города Владимира продолжает расследование дела о гибели 10 октября в автомобильной аварии старшего тренера женской сборной России по лыжным гонкам, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Главным подозреваемым в уголовном деле, возбужденном по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", по-прежнему остается Юрий Мацура. "В настоящий момент мы активно проводим следственные мероприятия, - рассказал «Весь спорт» старший помощник прокурора города Владимира Владимир Пивень. - Основной вопрос состоит в том, что подозреваемый утверждает: в момент аварии он спьяну спал на заднем сиденье, а за рулем находился другой человек". Как он оказался за рулем машины, когда его вытаскивали оттуда сотрудники милиции, Мацура объяснить не может. Вопреки первоначальным показаниям Мацуры, что бы в машине находились от пяти до восьми человек, следователи выяснили, что в машине на момент аварии были Мацура плюс еще один человек. "Он найден и уже дает показания. Какого рода показания – в интересах следствия я разглашать не вправе, - отметил помощник прокурора. - Также был и будет сделан целый ряд судебно-медицинских экспертиз, в частности, назначена наркологическая экспертиза. На данный момент установлено, что Прокуроров на момент аварии находился спиной к автомобилю, то есть, даже не видел приближающейся машины. Вины пешехода в ДТП однозначно нет. Постепенно находятся свидетели аварии, однако для нас куда более интересны люди, видевшие, кто был за рулем автомобиля". Владимир Пивень также сообщил, что заканчивается срок административного ареста Мацуры. "Сразу после происшествия 10 октября Мацура был задержан на 15 суток. Теперь мы представим ему собранные доказательства и примем дальнейшие решения. Опять же, сейчас я не могу сказать, будет ли задержан Мацура снова и на какой срок. Но могу заверить: виновный в смерти Прокуророва от ответственности не уйдет", - заверил Пивень.