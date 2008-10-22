Крамник потерпел третье поражение от Ананда

Владимир Крамник потерпел третье поражение от Вишванатана Ананда в матче за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам. Во вторник в шестой партии российский гроссмейстер, игравший черными фигурами, сдался на 47-м ходу, сообщает NEWSru.com. Общий счет противостояния стал 4,5:1,5 в пользу индийца, который является действующим чемпионом мира. Седьмая партия состоится 23 октября. Матч проходит в Федеральном выставочном зале изобразительного искусства Бонна под патронажем страстного любителя шахмат, министра финансов Германии Пеера Штайнбрюка. Встреча шахматных гигантов завершится 2 ноября. В случае ничейного счета будет играться тай-брейк. Ранее в даной ситуации победителем объявлялся действующий чемпион. Призовой фонд матча в размере 1,5 миллионов евро будет разделен между Анандом и Крамником поровну. Ананд стал чемпионом мира в сентябре 2007 года, победив на турнире в Мексике. Занявший тогда второе место Крамник имел право на матч-реванш. Победитель этого матча встретится с сильнейшим в противостоянии между болгарином Веселином Топаловым и обладателем Кубка мира американцем Гатой Камским. В официальном рейтинге ФИДЕ Ананд и Крамник занимают соответственно пятое и шестое места.