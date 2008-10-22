Россия получила два места в баскетбольной Евролиге

В испанской Витории завершилось заседание рабочей группы баскетбольной Евролиги, на котором руководство турнира в лице генерального директора ULEB Жорди Бертомеу внесло предложение о ряде поправок в действующий регламент турнира. Предлагается сократить количество долгосрочных лицензий А (ведущие клубы Европы, которым участие в главном еврокубке гарантируется на три года независимо от итогов их выступления во внутренних чемпионатах) с 16 до 12-13. Также планируется увеличить количество однолетних лицензий В (команды, отбирающиеся в Евролигу по результатам национальных чемпионатов) с 7 до 8-9, а количество лицензий C - до 2-3 (ранее путевка этого типа была всего одна и доставалась победителю второго по значимости еврокубка). Руководство Евролиги гарантировало России одну из годовых лицензий B, а также возможность побороться за лицензию C. Таким образом, в Евролиге-2009/10 к ЦСКА добавится минимум один российский клуб, сообщает «Спорт Экспресс». Напомним, президент ULEB Эдуардо Портела пропагандирует так называемый "спортивный принцип" отбора в Евролигу (то есть исключительно по результатам национальных чемпионатов), а Бертомеу - за сохранение долгосрочных лицензий. "Выбирать, какой из проектов - Портелы или Бертомеу, - российские клубы будут на заседании совета суперлиги, который состоится в понедельник, - заявил в интервью "СЭ" президент РФБ Сергей Чернов. - В любом случае Россия в следующем году получит минимум два места в главном еврокубке".