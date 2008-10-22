Лучо: Поражения не было в наших планах

Капитан и лидер Порту Лучо Гонсалес прокомментировал поражение своей команды от Динамо. "Мы понимали, что сегодня важно не просто сыграть в хороший футбол. Я думаю, что первый тайм был полностью за нами и мы создали достаточно для достижения положительного результата. Но вышло наоборот. После перерыва мы действовали отчаянно, практически не использовали мышление для развития атак", отмечает FOOTBALL.UA. "Это поражение стало для нас действительно незапланированным", - сказал Лучо. Теперь Порту придется обязательно побеждать в ответном матче в Киеве. "Прежде всего, мы должны думать о матчах чемпионата. Надо достичь положительного результата уже в ближайшем матче. Мы сильная команда и должны доказать это. Мы обязаны играть только на победу в Украине".