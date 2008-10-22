Раньери отвечает на критику

После победы над Реалом Клаудио Раньери получил возможность ответить на критику в адрес своей команды. "Конструктивная критика - хорошая вещь. Но меня беспокоит ощущение, что некоторые нападки преднамеренны и назначены для создания разброда в коллективе", передает FOOTBALL.UA. "Хорошо, что ребята правильно реагируют на все публикации и стараются держаться вместе. Мы не можем быть в оптимальной форме с таким количеством травм, однако никто не упрекнет нас в отсутствии желания и самоотдачи". "Нам не удалось с первых минут установить контроль над игрой, потому пришлось много бегать и бороться".