Бенту: Встреча с «Шахтером» будет решающей

Предматчевая пресс-конференция главного тренера лиссабонского Спортинга Паулу Бенту проходила несколько в нестандартном ключе, сообщает FOOTBALL.UA. Сначала на вопросы спортивных журналистов ответил нападающий португальцев Лиедсон, а после слово взял и наставник гостей. - Лиедсон, сегодня тренер Шахтера Мирча Луческу называл тебя как одного из самых опасных в составе Спортинга, что думаешь по этому поводу? - Я понимаю свою важность, но хочу отметить, что в первую очередь мы сильны как команда. Мы знаем о тех трудностях, которые завтра могут возникнуть на поле. Поэтому мы постараемся показать максимум. - Что ты будешь чувствовать, если завтра забьешь гол? - Для нас очень важно завтра в Донецке добиться победы. Это, думаю, самое важное. Ну а если я забью гол, безусловно, он будет очень важным в моей карьере. - Есть мнение, что ты сейчас не в состоянии отыграть весь матч на одном уровне. Что можешь сказать по этому поводу? - Сейчас я нахожусь в достаточно приличной физической форме. Но буду ли я играть все 90 минут, может сказать только тренер. Постараюсь проявить свои лучшие качества в завтрашнем матче. - Вопрос Паулу Бенту. Насколько высока цена завтрашней игры для Спортинга? - Встреча с Шахтером будет решающей. Это знает моя команда, но аналогичные цели ставит и донецкий клуб, который играет дома. - Луческу называл Лиедсона самым опасным в вашей команде. Так ли это? - Если Луческу так считает, я с ним согласен. Спортинг с Лиедсоном в составе становится намного опаснее. - Вы привезли в Донецк трех вратарей. Зачем так много? И второй вопрос, какое настроение сейчас в команде? - Три голкипера для поединков уровня Лиги чемпионов - это нормальная практика. Потому что случиться может что угодно, и у меня должна быть возможность замены вратаря. А что касается настроения, то ребята чувствуют себя хорошо. И мы все настраиваемся и будем счастливы, если завтра победим. - Какие сильные стороны команды Мирчи Луческу вы могли бы отметить? - Отличительной чертой Шахтера является скорость, которая присуща всему украинскому футболу. Кроме всего прочего, в составе горняков много квалифицированных и техничных футболистов. Выделил бы группу бразильских исполнителей. Я прекрасно понимаю сложность завтрашнего противостояния, и рассчитываю на хороший футбол. - Как вы оцениваете свою работу в Спортинге? - Я считаю, что нет смысла давать оценку проделанной мною в качестве главного тренера работы. Для этого есть руководство клуба, и оно вправе что-то комментировать. Для меня главными результатами моей работы служат успехи моих футболистов. - Мы тоже рассчитываем на хорошую игру, а какой результат устроит господина Бенту? - Конечно, только победа. Если команда не будет побеждать, то я просто потеряю работу (смеется). - Сегодня Мистер Луческу упоминал, что Спортинг обладает хорошим подбором футболистов. Что вы можете сказать на этот счет? - У нас есть своя тактика для победы. Но главное - понять и приспособиться к манере игры Шахтера, только таким образом мы сможем одержать верх. - В прошлом году вы обыграли другую украинскую команду - киевское Динамо. Согласны с тем, что из Донецка очки будет увезти сложнее? - Нельзя сказать, что игра с Динамо была простой. В данном розыгрыше Лиги чемпионов мы хотим получить с Шахтером все возможные 6 очков. По большому счету, меня устроят и 4 очка. А отсутствие очков считаю неприемлемым. - В свое время Сергей Щербаков поиграл и в Шахтере, и в Спортинге. Как считаете, в сегодняшнем Шахтере есть исполнитель, который пригодился бы вашей команде? - У донецкого клуба много качественных игроков, но своими ребятами я полностью доволен. По завершении пресс-конференции на поле РСК Олимпийский состоялась открытая тренировка Спортинга. Как и велит регламент, первые 15 минут были доступны прессе.