Клинсманн: Работа начинает приносить плоды

Тренера «Баварии» Юргена Клинсманн впечатлила победа своей команды над «Фиорентиной» со счетом 3:0, которая позволила сохранить лидерство в группе, передает «Спорт.com.ua». «Уже в первые 10 минут матча, я понял: мы проснулись, мы готовы, мы будем сражаться, – сказал Клинсманн после матча. – Команда находится в отличной физической форме и морально тоже на подъеме, это очевидно. Матч получился открытым и атакующим, у обеих команда было много моментов, счет мог бы быть и 3:2. Мы пытались сохранять высокий темп все 90 минут. Я очень рад, потому что постепенно вся работа, которую мы проделали в межсезонье, начинает приносить плоды».