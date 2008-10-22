Молодежь снова порадовала Венгера

Тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер остался доволен игрой своей команды, которая забила 5 мячей в ворота «Фенербахче», хотя и пропустил два в свои, передает «Спорт.com.ua». «Думаю, игра получилась хорошей, потому что «Фенербахче» тоже был очень опасен, - сказал француз ITV. – В целом, я считаю, что наша мобильность, наша техника и наша скорость превосходили противника, и это стало ключом к победе». Венгер также похвалил некоторых игроков. «Диаби на многое способен, он может играть практически везде. Он почти 3 месяца не играл, и хорошо, что он с первого же старта так хорошо проявил себя, - сказал Венгер. – Рэмси очень молод, ему всего 17, но он очень многообещающий. Сегодня у нас играла очень молодая команда, чей средний возраст составил 22 года, и приятно видеть что она победила».