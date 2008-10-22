Марадона выйдет на поле в Тбилиси

Легендарный аргентинец Диего Марадона прибудет в среду в Тбилиси для того, чтобы сыграть в товарищеском матче, сообщили «РИА«Новости» в Федерации футбола Грузии. "Самолет Марадоны прибудет в Тбилиси в среду вечером. Вместе с ним в Грузию прибывают известные в прошлом футбольные "звезды". 25 октября на Национальном стадионе им. Б.Паичадзе в Тбилиси состоится матч с участием друзей Марадоны и сборной ветеранов Грузии", - сказал сотрудник пресс-службы Федерации. Футбольная делегация Аргентины покинет Грузию 27 октября, а сам Марадона вылетит из Тбилиси 26 октября. Как отмечают в Федерации футбола, стоимость билетов для болельщиков товарищеского матча составит от 10 до 150 лари (до 105 долларов).