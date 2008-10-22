Тренера американских легкоатлетов приговорили к домашнему аресту

Тренер американских легкоатлетов Тревор Грэм приговорен к одному году домашнего ареста за дачу ложных показаний агентам ФБР по делу о допинге. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Грэм тренировал бегунов Мэрион Джонс, Тима Монтгомери и Джастина Гэтлина, которые были уличены в употреблении запрещенных препаратов. Джонс 5 сентября 2008 года отбыла шестимесячный срок тюремного заключения за дачу ложных показаний. Грэм входил в число фигурантов скандала, связанного с деятельностью калифорнийской лаборатории BALCO, которая производила стероиды. В 2003 году Грэм передал образец препарата, который применяли спортсмены, в антидопинговую службу США (USADA). В июле 2008 года Федерация легкой атлетики США лишила Грэма права заниматься тренерской деятельностью. Как сообщает AP, обвинение требовало для Грэма 10 месяцев тюремного заключения, однако тренеру удалось избежать этого наказания. По итогам "дела BALCO" ряд американских легкоатлетов был дисквалифицирован, а их результаты аннулированы. В частности, всех наград была лишена Мэрион Джонс, завоевавшая в 2000 году пять медалей на Олимпиаде в Сиднее.