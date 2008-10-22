Суркис: Победа «Динамо» над «Порту» - историческая

Президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис назвал исторической победу "Динамо" над португальским "Порту" в Лиге чемпионов. "Не стоит по всей строгости оценивать качество игры "Динамо". На мой взгляд, самое важное, что после четырехлетнего перерыва команда снова победила в Лиге чемпионов. А еще, впервые в истории на выезде обыграла португальский клуб. Это очень важно и существенно. Это историческая и очень важная победа заново созданной команды под руководством Юрия Семина", - сказал Григорий Суркис, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».