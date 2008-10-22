Матчи «Зенита» признаны самыми популярными на ТВ

В 2008 году матчи российской Премьер-Лиги хотя бы изредка смотрят по ТВ почти 15 млн жителей страны. Более половины из них болеют за пять самых популярных клубов национального первенства - "Спартак" (15%), "Зенит" (12,5%), ЦСКА (10,5%), "Локомотив" (7,5%) и "Динамо" (6,5%). Менее четверти болельщиков (23%) переживают за какую-либо из одиннадцати других команд, а оставшиеся 25% — постоянно в течение сезона не симпатизируют ни одному из клубов Премьер-Лиги. После 25 туров Премьер-Лиги за центральными играми с участием ведущих клубов (вне зависимости от мест и каналов просмотра ТВ), по данным аналитического агентства СК, в среднем наблюдали следующее количество телезрителей: 1. Матчи с участием "Зенита" — 8,5 млн человек 2. Матчи с участием "Спартака" — 8 млн человек 3. Матчи с участием ЦСКА — 7,5 млн человек 4. Матчи с участием "Локомотива" — 6,75 млн человек 5. Матчи с участием "Динамо" — 6,75 млн человек Для казанского "Рубина" этот показатель пока равен 6,5 млн, передает Чемпионат.ру.