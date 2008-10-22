Тотти: Забью «Челси» пять мячей

Капитан «Ромы» Франческо Тотти не знает, сколько времени он сможет провести на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов в среду, но в любом случае его мотивация очень высока, тем более что римлянам нужно показать хороших результат после поражения в домашнем чемпионате от «Интера» 0:4. «Лучшая тренировка – это участие в игре, – приводит слова Тотти «Газета.Ru» со ссылкой на Channel4. – Мое колено уже в порядке и мое участие в матче против «Челси» зависит от решения тренера». Тотти так же опроверг слухи о том, что «Челси» когда-либо предлагали ему контракт: «Я никогда не слышал ни о каких приглашениях от «Челси». Да оно бы меня и не заинтересовало. Я давно принял решение играть только за «Рому». Капитан римлян заявил, что его команда приложит все усилия, чтобы обыграть «Челси»: «Если мне удастся хорошо сыграть, то сегодня я забью пять мячей. И вся команда постарается сделать все, чтобы противостоять одной из лучших команд Европы. Это будет непросто, но мы выложимся на 100 процентов. Я был расстроен тем, в каком положении оказалась «Рома» в Лиге чемпионов, но мы готовы бороться и хотим скорее начать играть как раньше».