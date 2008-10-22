Билеты на бой Кличко-Поветкин поступили в продажу

Во вторник, 21 октября, в продажу поступили билеты на чемпионский бой Владимир Кличко - Александр Поветкин Самый дешевый билет на бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO украинцем Владимиром Кличко и обязательным претендентом будет стоить 107 евро, а самый дорогой - 387 евро, передает Newsru.ua. Бой Кличко - Поветкин состоится 13 декабря 2008-го года на SAP Arena в Манхайме (Германия). Для украинского боксера это будет уже 15-й по счету бой за чемпионское звание. Свой предыдущий поединок Владимир Кличко также провел в Германии, нокаутировав Тони Томпсона, а Александр Повектин боксировал в подмосковном Чехове, деклассировав американца Тайруса Сайкса.