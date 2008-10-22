Сколари: «Рома» играет как «Челси»

Тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари предрек «увлекательный поединок» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ромой», несмотря на не самый удачный старт сезона в истории итальянского клуба. «Рома» играет, как мы, совершая большое количество касаний мяча, – приводит слова наставника «Челси» официальный сайт УЕФА. - Футболисты стараются играть, а не просто лупить мяч вперед. Я уверен, что это будет увлекательный поединок. Мы играем в красивый футбол, но при этом должны брать три очка в каждом матче. Иногда это совмещать невозможно. Нам нужны эти три очка, иначе пробиться в майский финал турнира будет очень сложно».