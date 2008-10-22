Моуриньо: Самых лестных слов заслуживает Тимур Кецбая

Главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «Анортосиса» и выразил опасения, что команда может потерять очки после крупной победы над «Ромой» в итальянском чемпионате (4:0). «Этот матч представляет для нас скрытую опасность, – приводит слова Моуринью «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Непонятно, как футболисты поведут себя после великолепного поединка с «Ромой». Многие команды теряли очки после фантастически проведенного матча. Нам надо сделать все возможное, чтобы этого не случилось. Мы изучали соперника – у них очень хорошая команда. Тимур Кецбая заслуживает самых лестных слов, поскольку его дружина играет просто здорово. Соперник действует очень организованно. Они заслуженно набрали четыре очка. Для нас это будет очень важная игра. Если мы отпразднуем победу, то в нашей копилке станет уже семь баллов, а такой результат почти гарантирует выход в следующий этап. Если же мы не выиграем, то все станет гораздо сложнее».