«Зенит» сыграл против теннисистов

В среду футболисты питерского "Зенита" на базе в Удельном парке провели товарищеский матч против участников теннисного турнира St. Petersburg Open-2008. Капитаном теннисистов был выбран Михаил Южный. "Мы рады, что наши теннисисты нашли время и приехали, чтобы принять участие в этой игре. Мы получили массу положительных эмоций. Надеемся, что такие встречи продолжатся и в будущем. Я не исключаю того, что и мы когда-нибудь приедем поиграть в теннис в СКК", — приводит слова капитана "Зенита" Анатолия Тимощука Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт клуба.