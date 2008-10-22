Результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2010. Зона «Африка»

В среду в Цюрихе состоялась жеребьёвка финальной части квалификационного турнира чемпионата мира 2010 года в африканской зоне. На этом этапе 20 команд разбиты на пять групп, по четыре команды в каждой. В финальную часть чемпионата мира выйдут только победители групп, сообщает официальный сайт ФИФА. Группа А: Камерун, Марокко, Габон, Того Группа B: Нигерия, Тунис, Кения, Мозамбик Группа C: Египет, Алжир, Замбия, Руанда Группа D: Гана, Мали, Бенин, Судан Группа E: Кот-д'Ивуар, Гвинея, Буркина-Фасо, Малави