Бенту: Проиграть «Шахтеру» для «Спортинга» считаю неприемлемым

Главный тренер португальского футбольного клуба "Спортинг" Паулу Бенту надеется, что его команда сегодня в матче Лиги чемпионов УЕФА в Донецке "приспособится к манере игры" "Шахтера" и победит. Об этом он заявил вечером 21 октября на пресс-конференции. "У нас есть своя тактика для победы. Но главное - понять и приспособиться к манере игры "Шахтера". Только таким образом мы сможем одержать верх", - сказал Бенту. Он признал, что "отличительной чертой "Шахтера" является скорость, которая присуща всему украинскому футболу". "Кроме всего прочего, в составе "горняков" много квалифицированных и техничных футболистов. Выделил бы группу бразильских исполнителей", - добавил Бенту. Однако, заверил тренер "Спортинга", его команда "хочет получить с "Шахтером" все возможные 6 очков", то есть победить и в Донецке, и в Португалии. "По большому счету, меня устоят и 4 очка. А отсутствие очков считаю неприемлемым", - заключил главный тренер "Спортинга", передает УНИАН.