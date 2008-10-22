Ибрагимов провел бой с Лунгреном

В Ростове-на-Дону состоялась благотворительная акция "Звезды спорта против наркомании", в которой приняли участие известный актер Дольф Лунгрен и экс-чемпион мира Султан Ибрагимов. Напомним, что Лунгрен пришел в кино из мира спорта - он обладатель черного пояса по карате. Свою первую большую роль получил в фильме с участием Сильвестра Сталлоне "Рокки-4", где сыграл советского боксера Ивана Драго. Султан Ибрагимов завоевал звание чемпиона мира по версии WBO в июне 2007 года, победив действующего чемпиона Шеннона Бриггза, провел успешную защиту чемпионского пояса в Москве, победив четырехкратного чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандера Холифилда, но в феврале этого года решением судей проиграл украинцу Владимиру Кличко. Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на пресс-службу Федерации профессионального бокса России, бойцы провели открытую тренировку для прессы, в ходе которой они сначала работали со свободными весами, затем на снарядах, а также провели спарринг по правилам бокса. После боя Лунгрен особо отметил хорошую физическую форму Ибрагимова и его жесткий удар по корпусу. Актер также сделал тяжеловесу предложение поучаствовать в съемках фильма.