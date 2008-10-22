Диакате: Семин сумел сплотить игроков «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Папе Диакате после матча Лиги чемпионов с «Порту» (1:0) отметил роль главного тренера Юрия Семина в удачных выступлениях команды. «Влияние нашего тренера трудно переоценить. Он очень опытен, прекрасно знаком со спецификой своей работы и относится к футболу со всей страстью. Вместе с тем, Семин очень терпелив в отношениях с нами. В прошлом году клуб потратил уйму денег на приобретение новичков, но финансовые вливания еще не гарантируют сильную команду. Семин сумел сплотить нас. Мы все время учимся у него чему-то новому. Думаю, мы уже доказали, что сейчас у нас куда более сильная команда, чем в прошлом сезоне. Мы уже добились отличных результатов. Домашний матч с «Арсеналом» вселил в нас веру, что мы способны на многое. Мы трудились в поте лица, а сейчас пожинаем плоды. Главное для меня и для нашей команды – пробиться в 1/8 финала. Если я буду играть так, как с «Порту», то мой переход в европейский клуб крупного калибра очень возможен. Однако «Динамо» также находится в числе ведущих команд континента, и мне все еще есть, к чему здесь стремиться», – рассказал игрок в интервью официальному сайту УЕФА.