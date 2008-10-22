Кличко: Думаю, Льюис польстится на деньги и вернется в ринг

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал о том, что не будет встречаться на ринге с братом Владимиром, поединке с Сэмюэлом Питером, матче-реванше с Ленноксом Льюисом и своем первом автомобиле. О поединке с братом Владимиром: «Меряться силами с Володей не буду. Мы никогда не дрались и этого делать не будем. Есть у вас человек, которого вы очень уважаете, цените, с которым провели большую часть жизни? Ну, скажем, с отцом или мамой боксировать сможете? Сможете ударить родного человека по лицу?» О матче-реванше с Льюисом: «Знаю, что сейчас на него посыпались очень большие финансовые предложения. Ведь для Льюиса главным является не возвращение в ринг, чтобы доказать, что он самый сильный, он это уже демонстрировал, а деньги. Думаю, астрономические суммы, которые ему предлагаются, сыграют свою роль, и он таки вернется». О поединке с Питером: «Я боксировал против 28-летнего спортсмена, который намного сильнее меня физически. Я просто-напросто перехитрил, обыграл его, благодаря тому, что опытнее: не нервничал и был сосредоточен на поединке. А Самюэл Питер с самого начала не смог справиться со своими эмоциями, очень переживал. Это еще на взвешивании было видно. Очень доволен, что не пропустил ни одного удара в поединке. Иначе мне бы пришлось несладко. Сила удара у Сэмюэла такая, что может слона с ног сбить. Один его удар пришелся мне по корпусу, так ребра еще до сих пор побаливают». Об подготовке к боям: «Самое плохое, что может случиться, это когда за день до боя думаешь о своем сопернике. Вместо того, чтобы отдохнуть, выспаться, сосредоточиться, сконцентрироваться. Помню, когда еще только начинал заниматься спортом, за неделю до поединка очень волновался, все переживал и думал, как буду боксировать. Думать не стоит, когда ты уже готов, разработана тактика. Я могу даже за несколько часов до боя днем лечь и часок поспать. Самое главное, чтобы нервная система не давала сбоя, а работала, как хорошие швейцарские часы. Но один из самых главных компонентов в профессиональном боксе – опыт. Без него невозможно победить. И поэтому Леннокс Льюис, Формэн, Фрезер, Али свои лучшие поединки показывали, когда им было за 30». О первом автомобиле: «Помню, на соревнованиях в Англии, мне тогда лет 20 было, заработал денег и купил себе серую «девятку». Потом начался бензиновый кризис, и машина простаивала. Бензин купить не мог! Пришлось продать машину. Недавно попробовал сесть в «девятку». Знаете, теперь я даже не представляю, как я в ней помещался: у меня голова получается между коленей...» – цитирует Кличко газета Факты и комментарии.