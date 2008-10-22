Нистелрой: Справедливым итогом матча «Ювентус»-«Реал» была бы ничья

Нападающий мадридского "Реала" Рууд ван Нистелрой считает, что матч его команды с туринским "Ювентусом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов должен был завершиться вничью. "Соперник лучше действовал в первом тайме, мы — во втором. Два забитых ими мяча чересчур много. Справедливым итогом стала бы ничья. В то же время признаю, что итальянцы провели отличные голы, а нам в концовке не хватило совсем чуть-чуть", — приводит слова голландского форварда официальный сайт УЕФА. Напомним, что матч завершился победой "Ювентуса" со счётом 2:1.