Теннис. Давыденко снялся с турнира

Николай Давыденко сообщил корреспонденту "Чемпионата.ру" Валентине Кирилловой, что не сможет дальше участвовать в турнире St. Petersburg Open. Он досрочно снялся с матча второго круга против своего соотечественника Михаила Елгина, который был намечен на четверг, передает Чемпионат.ру. "Моё вчерашнее падение во время матча с Гуччионе здесь ни при чём, — объяснил Николай. — Вчера соперник просто не очень удачно подал мне в корпус. Сегодня я почувствовал сильную боль в кисти. Пришлось обратиться к медикам. Мне сделали несколько процедур, а снимки показали, что у меня сильное воспаление. В таком состоянии играть нельзя. Мне понадобится время для восстановления. Возможно, в Париже не смогу сыграть, но к Шанхаю должен восстановиться".